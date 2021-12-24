Politika

Başkan Barzani’den Noel mesajında birlikte yaşam vurgusu

Başkan Mesud Barzani, Noel Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında birlikte yaşam ve kardeşlik kültürünün derinleştirilmesine vurgu yaptı.
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kürdistan Mesud Barzani Noel Bayramı yılbaşı Hristiyan

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, miladi yılbaşı ve Hz. İsa’nın doğum yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Mesud Barzani, yayınladığı mesajda, “Miladi yeni yıl başı ve Hz. Mesih’in (as) doğum günü bayramı dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünyadaki Hristiyan kardeşlerime en sıcak tebriklerimi sunuyorum, mutluluk ve bahtiyarlık diliyorum” dedi.

“Bu vesileyle Kürdistan’daki tüm bileşenler arasında birlikte yaşam ve kardeşlik kültürünün derinleştirilmesine vurgu yapıyorum” diten Başkan Barzani, “Hristiyan kardeşlerimin tüm bayram ve güzel günlerini huzur ve barış içerisinde geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani mesajını şöyle tamamladı:

“Bu vesilenin tüm dünyada kötülük ve zulümlerin son bulmasının başlangıcı olmasını, bunların yerine barış, huzur ve birbirini kabul etmenin yerleşmesini ümit ediyor.”

 

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