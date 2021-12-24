Politika

Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi birlikte yaşam ve hoşgörü yurdu olacak kalacaktır

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Noel Bayaramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kürdistan Bölgesi’nin birlikte yaşam ve hoşgörü yurdu olacak kalacağını vurguladı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Noel Bayramı Hz İsa Hristiyan yılbaşı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Hz. İsa’nın doğum yıldönümü dolayısıyla Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünya Hristiyanlarını tebrik etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani yayımladığı kutlama mesajında, “Kürdistan Bölgesi, Irak ve tüm dünyadaki Hristiyan kardeşlerim Hz. İsa Mesih’in doğum günü bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın tüm insanlık için hayır ve güzelliklere vesile olmasını, beraberinde barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nde Hristiyan vatandaşlarla hep birlikte Noel Bayramı’nı kutlamaktan memnun olduklarını kaydeden Neçirvan Barzani, “Bu vesileyle tüm Kürdistanlıları, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman olduğu gibi birlikte yaşam, birbirini kabul etme ve hoşgörü yurdu olarak kalacağı konusunda temin ederim. Kürdistan Bölgesi insani değerleri bir arada tutacaktır” ifadelerini kullandı.

Herkesin Noel Bayramı’nı kutlayan Kürdistan Bölgesi Başkanı, gelecek bayramların daha iyi şartlarda, salgın ve hastalıklardan uzak bir şekilde kutlanması temennisinde bulundu.

 

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