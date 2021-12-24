İsveç’in başkentinde açılan Kürtçe kursuna yoğun ilgi

STOCKHOLM (K24)

İsveç’in başkenti Stockholm’da açılan Kürtçe kursuna yoğun ilginin olduğu ve her cumartesi günü derslere 70 kişinin katıldığı bildirildi.

Kürdistan’ın 4 parçasından Kürt öğrencilerin eğitim gördüğü kurslarda Kurmanci ve Sorani lehçelerinde okuma ve yazma eğitimi veriliyor.

4 ayrı sınıftan oluşan kursa katılan öğrencilerin yaşları 3 ile 15 arasında değişim gösteriyor.

Okuma yazma kursları dışında öğrencilerin ebeveynleri için de sanat dersleri verilirken, resim çizme fotoğrafçılık ve müzik kursları yoğun rağbet görüyor.

Kurs yetkilileri, amaçlarının Kürt dili ve kültürünü korumak olduğunu söyleyerek, yeni nesillerin dil ve topraklarından kopmalarını istemediklerini bildiriyor.