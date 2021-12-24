Politika

İngiltere İran'ın balistik füze denemesini kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bugün düzenlediği tatbikatta yaptığı balistik füze denemesini kınayarak hamleyi BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak değerlendirdi.
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HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün ülkenin düzenlediği tatbikatta yaptığı balistik füze denemesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'ın bugün gerçekleştirildiği ve doğulanmış balistik füze denemesini kınıyoruz. Bu, İran'ın nükleer silah taşıyabilecek şekilde tasarlanmış balistik füzelerle ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamasını şart koşan BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının açık bir ihlalidir" ifadelerine yer verildi.

Tahran'ın füze denemelerinin 'bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiği' iddia edilen açıklamada, İran'a bu faaliyetleri durdurması yönünde çağrı yapıldı.

Bugün İran Devrim Muhafızları, ülkenin güneyindeki bir tatbikat sırasında karadan-karaya 16 balistik füze ateşlediğini duyurmuştu.

Deneme, Viyana'da gerçekleştirilen nükleer anlaşma müzakerelerine ara verildiği sırada gerçekleştirildi.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerinin bir sonraki turu 27 Aralık'ta başlayacak.

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