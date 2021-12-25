Kazimi: Hristiyanların Irak’a geri dönmelerini sağlamalıyız

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi dün akşam Bağdat’taki Mar Yusuf Keldani Katolik Kilisesi’nde düzenlenen Noel Ayinine katıldı.

Kazimi burada yaptığı konuşmada, “Diyalog, Irak’ın geleceğimi inşa etmede çözümdür. Ancak çeşitliliği zayıflığa çevirmeye çalışanlar var. Fakat umudu yeşertmekten başka çaremiz kalmadı” dedi.

“Iraklı Hristiyanların büyük bir rolü var” diyen Kazimi, “Onların Irak’ta kalmasını ve göç edenlerin de geri dönmesini sağlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kazimi Hristiyanlara hitaben, “Bu ülke sizin ülkeniz. Bu ülke gerçek zenginliklere sahiptir ki o da dini ve kültürel çeşitliliktir. Iraklılar bunu güç kaynağına çevirmeli. Iraklıların kimliği, Hristiyanlar ve diğer tüm bileşenler olmadan düşünülemez” diye konuştu.

Irak İnsan Hakları Komisyonu’nun geçtiğimiz mart ayında yayımladığı rapora göre Irak’ta 250 bin Hristiyan kalmış durumda. 2013 öncesinde ise Irak’taki Hristiyan nüfusu 1.5 milyondu.

Musul’un DAİŞ’in işgali altında bulunduğu 2014-2017 yılları arasında 130 bin Hristiyan göç etti, 115’i öldürüldü, 161’i de kaçırıldı.

DAİŞ Musul’u ele geçirdiğinde tüm kiliseleri, diğer din ve mezheplere ait ibadethaneleri yıkmıştı.