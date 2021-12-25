Yaşam

Meteorolojiden 4 il için çığ uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
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Kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Kar yaşamı olumsuz etkiliyor
kürdistan çığ uyarısı Van bitlis muş

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın genellikle kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Van Gölü'nde havanın parçalı ve az bulutlu olması, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 2, Bitlis ve Muş'ta 5, Van'da ise sıfır derece olacağı tahmin ediliyor.

Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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