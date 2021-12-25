Ekonomi

2021’de başkent Erbil’i 2 milyon turist ziyaret etti

Erbil ve çevresindeki turistik bölgelere bu yıl gelen turist sayısı, önceki iki yıl gelen toplam turist sayısını geçti.
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kürdistan Erbil turist

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil Turizm Genel Müdürü İsmail Minexan, bu yılın başından 23 Aralık’a kadar Erbil’e gelen turist sayısının 1 milyon 971 bin 522 olarak kayda geçtiğini, yılbaşı tatili dolayısıyla bu hafta içinde sayının 2 milyonu aşmasını beklediklerini söyledi.

İsmail Minexan, söz konusu verilerin, başkent Erbil’in kara kontrol noktaları ile havalimanından elde edildiğini ve net sayıyı ortaya koyduğunu belirtti.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2019 ve 2020 yılında Erbil’e gelen toplam turist sayısı 1 milyon 860 bin 236’da kalmıştı. Ancak salgının gerilemesi ve aşının yaygınlaşması sayesinde gelen turist sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Erbil Turizm Genel Müdürü, Belediye ve Turizm Bakanlığı’nın turizme verilen önemin arttırılması planı çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’in daha fazla turist çektiğini, önümüzdeki yıl gelen turist sayısında artış beklediklerini ifade etti.

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