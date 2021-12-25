DSG: En tehlikeli DAİŞ emirlerinden birini yakaladık

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Merkezi Sorumlusu Ferhad Şami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DAİŞ’in en tehlikeli emirlerinden birinin yakalandığını duyurdu.

Ferhad Şami, yakalanan DAİŞ’linin, 2014 yılında Kobani gerçekleştirilen katliam dahil, Kürtler ve diğer bileşenler karşı işlenen birçok katliamda yer aldığını kaydetti.

Şami, söz konusu DAİŞ’linin itiraflarını yakın zamanda yayınlayacaklarını belirtti.

DAİŞ’in Suriye’de elinde bulundurduğu son bölge olan Deyr ez-Zor’a bağlı Baghoz’un 2019 Mart’ında DSG tarafından kontrol edilmesinden bu yana DSG, Uluslararası Koalisyon’un da desteğiyle bölgede operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonlarda DAİŞ’in uyuyan hücreleri olduğu tespit edilen çok sayıda örgüt mensubu yakalandı.