Mardin’deki tarihi Kırklar Kilisesi'nde Noel ayini

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Merkez Artuklu ilçesindeki tarihi Kırklar Kilisesi'nde, Deyrulzafaran Manastırı Rahibi Gabriel Akkurt ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması ateş yakılarak canlandırıldı.

Mumlar yakılarak dileklerin tutulduğu törende, erkekler korosu ve ruhani liderler ateşin etrafında dönerken, kadınlar korosu da ilahiler okudu.

Ayinde, tüm dünyanın huzura kavuşması için dualar edildi, Süryanice ve Türkçe ilahi ile duaların okunduğu ayine katılanlar kutsandı.

Süryani cemaati daha sonra kilise bahçesinde bayramlaştı.

Başpapazı Gabriel Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın bütün dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti.

Bu bayramın kendileri için çok önemli olduğunu, ayinde bunlara değindiklerini aktaran Akyüz, "Bu bayramın, bütün insanlığa, barış, huzur ve güven getirmesini temenni ediyoruz. Bugün bütün dualarımız bu vesileyle oldu. Zaten en büyük duamız da bu salgının sona ermesi. İnsanlar serbest bir şekilde bir birlerine gidip ziyaret etsin bayramlarını kutlasın. En büyük temennimiz odur" dedi.

Mardin'in hoşgörü şehri olduğunu, bayramların burada birlikte kutlandığını anlatan Akyüz, "Ancak Covid-19 nedeniyle protokolü çağırmadık. Yoksa bütün dostlar, akrabalar, kanaat önderleri, komşularımız gelip bizleri kutlamaktadır. Biz de aynı şekilde, karşılıklı gidip onların bayramını kutluyoruz. İşte bu ortak yaşam Mardin'de sürdürülmektedir. Bunun sırrını soracak olursanız, dini kötüye kullanmadığımız içindir. Ne Müslümanlar ne de Hıristiyanlar. Dini amaca yönelik kullanmaktayız. Dünyaya da her zaman Mardin'in örnek olmasını temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Salgın nedeniyle evlerde bayramlaşma olmayacağı belirtildi. (Kaynak: AA)