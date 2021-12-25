Omicron uçak seferlerini vurdu: Binlerce uçuş iptal

HABER MERKEZİ

Çok sayıda havayolu şirketi, Omicron'dan kaynaklı personel eksikliğinden dolayı Noel döneminde seferlerinin sayısını azalttığını duyurdu.

Uçuş takip verilerini toplayan FlightAware'in web sitesinde Noel arifesinde dünya çapında 2 bin 175 uçuşun iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. 11 bin uçuşta da gecikme yaşandı. Pazar günü için de 600 seferin yapılamayacağı bilgisi verildi.

Lufthansa, Delta ve United Airlines'tan pilotlar, uçuş görevlileri ve diğer personel, karantinaya alınmak zorunda kaldı.

Pazar günü yapılması planlanan 402 uçuşla birlikte Noel gününde dünya çapında 1.779 uçuş daha iptal edildi.

Bu durumdan en fazla etkilenen ülke Çin oldu. China Eastern 474, Air China 188, United Airlines 177 uçuşu, Air India 160 ve Delta 150 seferini yapamayacağını duyurdu.

United Airlines, "Bu hafta ülke genelindeki Omicron vakalarının zirveye çıkması ekiplerimiz ve operasyonlarımızı yürüten insanlar üzerinde doğrudan bir etki yarattı" açıklaması yaptı.

Amerikan Otomobil Derneği'nin tahminlerine göre, 23 Aralık- 2 Ocak arasında 109 milyondan fazla Amerikalı'nın uçak, tren veya araba ile seyahate çıkması bekleniyordu. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış anlamına geldiği belirtiliyor.