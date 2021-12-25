Ukrayna sınırındaki 10 bin Rus askeri üslerine gönderildi

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Rus Interfax, tatbikatların ülkenin güneyindeki Rostov ve Kuban bölgelerinin yanı sıra 2014 yılında ilhak edilen Kırım Yarımadası da dahil olmak üzere, Ukrayna yakınlarında bulunan çeşitli bölgelerde gerçekleştirildiğini aktardı.

Rusya’nın Ukrayna’nın kuzey, doğu ve güney sınırlarına on binlerce askerini konuşlandırması, Kiev’de ve Batı ülkelerinin başkentlerinde Moskova’nın bir saldırı planladığına ilişkin endişelere neden oldu.

Rusya ise bu iddiaları reddetti. Ayrıca Ukrayna’nın Batı bloğu ile ilişkilerini geliştirmesinin ülke güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle, NATO’nun ittifak güçlerinin Rusya sınırlarına doğru genişletmeme taahhüdü de dahil olmak üzere Batıdan bazı güvenceler talep etti.

Moskova ayrıca, toprakları içerisinde askerlerini kendisinin uygun gördüğü şekilde konuşlandırabileceğini belirtti.

Ordunun açıklamasında “Tümenler, muharebe ekipleri, taburlar ve mekanize birlikler arasındaki muharebe koordinasyon tatbikatları tamamlandı. 10 binden fazla asker, ortak askeri tatbikat alanından daimi üslerine dönüyor” ifadelerine yer verildi.