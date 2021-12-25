ABD'de son 24 saatte 4 bini aşkın ölüm

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son iki günde 271 bin 31 artışla 52 milyon 496 bin 31'e çıktı.

Son 48 saatte 4 bin 367 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 816 bin 436'ya ulaştı.

Kaliforniya 5 milyon 289 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 477 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 907 bini aşkın vakayla Florida izledi.

Kaliforniya can kaybında da 76 bin 126 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 75 bin 322'ye ulaştı, Florida'da ise 62 bin 347 oldu.

Ayrıca ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,4'üne en az bir doz, yüzde 65,6'sına iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 31,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 241 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 204 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 64 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

CDC'nin internet sayfasında, Noel tatili nedeniyle günlük verilerin güncellenmesine pazartesiden itibaren devam edileceği bildirildi.