Kürdistan Bölgesi’nde can kaybı ve vaka sayısında ciddi düşüş
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 4 bin 348 Covid-19 testi uygulanırken, 47 kişinin testi pozitif çıktı.
Son 24 saatte 220 kişi sağlığına kavuştu, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.
Böylece geçmişe oranla en düşük can kaybı ve vaka sayısı kaydedildi.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 3 milyon 642 bin 635
Vaka: 380 bin 176
İyileşen: 371 bin 12
Ölüm: 7 bin 88