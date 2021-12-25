Kürdistan Bölgesi’nde can kaybı ve vaka sayısında ciddi düşüş

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 348 Covid-19 testi uygulanırken, 47 kişinin testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 220 kişi sağlığına kavuştu, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

Böylece geçmişe oranla en düşük can kaybı ve vaka sayısı kaydedildi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 642 bin 635

Vaka: 380 bin 176

İyileşen: 371 bin 12

Ölüm: 7 bin 88