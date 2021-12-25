Erbil ve diğer birçok dünya kentinde yeni yıl kutlaması yapılmayacak

ERBİL (K24)

Dünyanın birçok kentinde planlanan yeni yıl kutlaması, Covid-19 vakalarının tırmanışa geçmesi ve Omicron varyantı endişeleri nedeniyle iptal edildi.

ABD’nin New York kentinde yeni yıl kutlamalarının yapılmayacağı belirtildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, geniş katılımlı kutllama yapılamayacğını ve maske kullanımının zorunlu olduğunu bildirdi.

İTALYA

Günlük vaka sayılarının rekor kırdığı İtalya'da, halka açık tüm etkinliklere kısıtlamalar getirildi. Covid-19 ortaya çıktığı zamandan beri Avrupa’da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, yılbaşı gecesi kamuya açık alanlarda yapılması planlanan tüm kutlamaları yasakladı.

YUNANİSTAN

Vakaların arttığı Yunanistan'da da yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Açık alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris, eğlence ve spor sektöründe yeni önlemlerin alındığını söyleyerek yeni bir kapanmanın önüne geçmek istediklerini söyledi. Tedbirler bu sabahtan itibaren geçerli olacak.

FRANSA

Fransa'da yetkililer, vakaların artması ve hükümetin yeni bir kapanmadan kaçınmaya çalışması nedeniyle insanları tatil öncesinde aşı olmaya çağırdı. Tatillerde virüsün yayılmasını engellemek için hükümet, yılbaşı kutlamalarında halka açık konserleri ve havai fişek gösterilerini yasakladı. İnsanlara kalabalık toplanmalardan kaçınma çağrısında bulunuldu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, "Ne kadar az olursanız, risk o kadar düşük olur" dedi. Paris'teki Champs Elysees caddesinde havai fişeklerin yanı sıra şenlikler de iptal edildi.

ALMANYA

Almanya’da da salgınla mücadele kapsamında tedbirlerin sertleştirildi. 28 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen önlemlere göre tiyatro, sinema, restoranlar ve temel ihtiyaçların satılmadığı mağazalara, aşı olmuş veya iyileşmiş kişilerin girebilmesi kuralı sürdürülecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Artık büyük gruplar halinde partilerin ve sosyal akşamların zamanı değil" dedi.

Almanya'da yılbaşında belli bölgelerde havai fişek gösterileri ve etkinlikler yasaklandı.

İNGİLTERE

İngiltere'nin başkenti Londra'da planlanan yeni yıl kutlaması, Covid-19 vakalarının tırmanışa geçmesi ve Omicron varyantı endişeleri nedeniyle iptal edildi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, yaptığı açıklamada, Omicron varyantın yayılmasını yavaşlatmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

Bu nedenle Trafalgar Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan etkinliği iptal etme kararı aldıklarını duyuran Han, "Bu, birçok Londralı için çok hayal kırıklığı yaratacak, ancak virüsün yayılmasını azaltmak için doğru adımları atmalıyız" dedi. Han, bunun yerine canlı yayınla yeni yılın gelişinin kutlanacağını kaydetti.

Erbil Valisi Omed Xoşnaw, 12 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinden dolayı herhangi bir resmi etkinlik düzenlemeyeceklerini açıklamıştı.