Politika

Kraliçe Elizabeth’in bulunduğu kaleye silahlı bir kişi girdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Noel’i geçirmek üzere gittiği Windsor Kalesi’ne ait araziye izinsiz giren silahlı şahsın tutuklandığı bildirildi.
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Kraliçe II. Elizabeth
Kraliçe II. Elizabeth
dünya Kraliçe II Elizabeth İngiltere Noel

HABER MERKEZİ

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bu yıl Noel’i geçirmek için gittiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir kişinin izinsiz şekilde girdiği duyuruldu.

Polis, zanlının yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde “saldırı silahı” bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

Thames Valley polisi Rebecca Mears olayla ilgili, “Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile aktiflendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" ifadelerine yer verdi.

19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30’da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği öğrenildi.

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