Politika

Şii milislerin destekçilerinden Bağdat Havalimanı’na baskın

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis güçlerinin destekçilerinin, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın ana kapılarından birine baskın düzenlediği açıklandı.
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Irak Şii gruplar Bağdat Havalimanı baskın

HABER MERKEZİ

Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları), Asaib Ehlil Hak, Nuceba Hareketi ve Seyyid eş-Şüheda Tugaylarını destekleyen göstericiler, İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in geçen yıl Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürüldükleri yere gitti.

Göstericiler, Ebu Mehdi Mühendis ile Kasım Süleymani için öldürüldükleri yerde dikilecek anıtın inşaatının durmasına tepki göstererek havalimanının 1 numaralı ana kapısını bastı.

Anıt inşaatının neden durduğuna ilişkin bilgi alınamadı.

Terörle mücadele güçlerinin, herhangi bir şiddet olayına karşı tedbir amacıyla havalimanının çevresinde konuşlandığı kaydedildi.

ABD tarafından 3 Ocak 2020'de düzenlenen bir hava saldırısı sonucu, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülmüştü.

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