Manş Denizi’nde yaşamını yitiren 16 Kürt göçmenin cenazesi Erbil’de

ERBİL (K24)

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi’nde yaşamını yitiren 16 göçmenin cenazesi Kürdistan Bölgesi’ne getirildi.

Geçtiğimiz ay Manş Denizi’nde teknelerinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren 16 Kürt göçmenin naaşını taşıyan uçak, sabahın ilk saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanı’na indi.

Cenazelerin getirilmesi Fransa’daki teşhis sistemi dolayısıyla 1 ay gecikirken, bu süre içerisinde Erbil ve Paris makamlarının iletişim halinde olduğu bildirilmişti.

Manş Denizi’nde yaşanan facianın ardından Kürt göçmenlerin naaşlarının Kürdistan Bölgesi’ne getirilmesi için Başbakan Mesrur Barzani tarafından talimat verilmiş, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Fransa Temsilciliği de girişimlerde bulunmuştu.