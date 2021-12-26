Politika

Sadr’dan Şiilere 45 gün süre

Mukteda es-Sadr, hükümet kurma çalışmaları yürüten Şii “İşbirliği Çerçevesi”ne 45 gün süre tanıdı.
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SADR
SADR
Irak Mukteda es-Sadr Şii gruplar Irak

HABER MERKEZİ

Irak’ta bir televizyon kanalına konuşan eski Irak Başbakan Yardımcısı Beha Areci, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın Şii “İşbirliği Çerçevesi”ne yeni hükümeti kurabilmeleri için 45 günlük süre tanıdığını, aksi halde Sadr’ın bu oluşumdan çekileceğini bildirdiğini söyledi.

Sadr’ın Şiiİşbirliği Çerçevesi” liderleriyle yaptığı ikinci görüşmeyle ilgili ise Areci, “Sadr, Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri’yi karşılamayı reddetti” dedi.

2 Aralık’ta Sadr, Hadi Amiri’nin evinde, seçim sonuçlarından memnun olmayan Şii taraflarla bir araya gelmişti. Ancak şimdiye kadar hükümet kurma konusunda uzlaşı sağlanabilmiş değil.

Sadr, çoğunluk hükümetinin kurulmasında ısrarcı.

10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimlerinde başarı elde edemeyen milis grubu Haşdi Şabi’nin siyasi temsilcileri, seçim sonuçlarına karşı çıkıyor.

 

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