Irak’ta Federal Mahkeme seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili kararını açıklayacak

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Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin bugün gerçekleştireceği oturumda seçim sonuçlarına yönelik itirazlarla ilgili karar vermesi bekleniyor.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, bugün Haşdi Şabi’ye yakın siyasi grupların oluşturduğu İşbirliği Çerçevesi ittifakının seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarıyla ilgili kararını açıklayacak.

Konuyla ilgili basın mensuplarına konuşan Fetih Koalisyonu Üyesi Fadıl el-Fetlavi, federal mahkemeye güvenlerinin tam olduğunu kaydederek, mahkemenin vereceği karar ne olursa olsun bağlı kalacaklarını söyledi.

Sadr Hareketi dışındaki Şii siyasi oluşumların çoğu 10 Ekim’de yapılan seçimlerin sonuçlarına itiraz etmişlerdi.

Söz konusu seçim sonuçlarına göre, Sadr Hareketi 73, Halbusi liderliğindeki Sünni Tekaddum Koalisyonu 37 ve Şii Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu 33 sandalye kazanmıştı.

Seçim sonuçlarına yönelik yapılan güçlü itiraz nedeniyle Bağdat’ta hükümet kurma görüşmeleri de olması gereken seyirde ilerlemiyor.