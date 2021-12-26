Politika

Nobel ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu yaşamını yitirdi

Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı verdiği çetin mücadele ile bilinen Nobel Barış Ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu 90 yaşında hayatını kaybetti.
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Desmond Tutu
Desmond Tutu
dünya Desmond Tutu Güney Afrika Nobel Barış Ödülü

HABER MERKEZİ

Desmond Tutu, Güney Afrika'da ırkçılığa karşı mücadele vermiş, dünya çapında ezilen pek çok halkın haklarını savunmuştu.

Tutu, Kürt sorununun barışçıl şekilde çözümü için de mücadele etmişti.

Devlet otoritesine karşı eşcinselleri, kürtaj hakkını ve yardımlı intihar hakkını da savunan Desmond Tutu, ülkesinde ötanazi tabusunu yıktı. Tutu, yardımlı intihar konusunda birçok kesimi kızdırmak pahasına "Bunun beni rahatsız etmeyeceğini söyleyebilirim" demişti.

Irkçı apartheid rejiminin yıkılmasında önemli rol oynayan Desmond Tutu, bu dönemde işlenen suçların soruşturulması için kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'na yaklaşık 10 yıl başkanlık etti.

Tutu, insan hakları savunuculuğu ve ırkçılığa karşı geliştirdiği barışçı mücadelelerle 1984 yılında Nobel ödülü almaya hak kazanmıştı.

1997'de Tutu için prostat kanseri tanısı konuldu. Buna bağlı olarak tekrarlayan enfeksiyonu nedeniyle sık sık hastanede tedavi altına alındı.

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