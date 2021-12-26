Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 99 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 99 Covid-19 vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 3 bin 976 Covid-19 testi yapılırken, 99 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 162 kişi sağlığına kavuşurken, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 646 bin 611 Covid-19 testi yapılırken, 380 bin 275 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 371 bin 176 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 93 kişi yaşamını yitirdi.

2 bin 6 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.