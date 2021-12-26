Yaşam

Mardin'de inşaat halindeki bina çöktü: 2 işçi öldü

Mardin'de inşaat halindeki tek katlı binanın çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
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HABER MERKEZİ

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'nde inşaat halindeki tek katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çöken inşaatın enkazı altında kalan iki işçiden Bekir Elçiboğa, çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bekir Elçiboğa, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altındaki işçi Saim Toparlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen Toparlı'nın yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

Görgü tanıklarından Mehmet Emin Demir, gazetecilere, inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldiğini belirterek, yapının bir anda yerle bir olduğunu söyledi. (Kaynak: Ajanslar)

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