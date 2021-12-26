Taliban kadınlara erkek refakatçi olmadan seyahat etmeyi yasakladı

HABER MERKEZİ

AFP’nin haberine göre, İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Sözcüsü Sadık Akif Muhacir, 72 kilometreden fazla mesafe bir kat etmek isteyen kadınların, yanlarında erkek yakın bir aile üyesi olmadığı takdirde ulaşım araçlarına alınmaması gerektiğini söyledi.

Sadık Akif Muhacir, uçağa binmek isteyen kadınların başörtüsü takmasının zorunlu olacağını da dile getirdi.

ARAÇLARDA MÜZİK DİNLEMEK DE YASAKLANDI

Bakanlık yayınladığı bildiride, tüm araç sahiplerine sadece tesettürlü kadınlara hizmet verme çağrısında bulunarak, ayrıca insanlara araçlarında müzik dinlemeyi bırakmaları yönünde talimat verdi.

Taliban, tesettürden bahsederken bunun ne anlama geldiğini netleştirmedi, çünkü onun yorumu başörtüsünden, peçe veya burkaya kadar değişebilir.

Taliban’ın uluslararası tanınırlık kazanmak ve ekonomik yardımlara erişebilmek için kadın hakları konusunda tavizler verececeği beklentisi vardı.

Dünyanın önde gelen bağışçıları, kadın haklarına saygı gösterilmesinin yardımların ülkeye yeniden ulaştırılması için bir koşul olduğunu belirtiyor.