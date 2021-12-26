Sağlık

Türkiye’de 173 ölüm, 20 bin 138 vaka

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 138 vaka tespit edildi.
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Foto: K24
Foto: K24
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HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 138 vaka tespit edildi.

21 bin 214 kişi iyileşti, 351 bin 965 test yapıldı.  

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz.''

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