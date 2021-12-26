9 golün atıldığı maçta kazanan Manchester City

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Birleşik Krallık'ta Noel'in hemen ertesinde, yani 26 Aralık'ta kutlanan Boxing Day maçında Manchester City-Leicester City maçı izleyenleri futbola ve gole doyurdu. Tam 9 golün atıldığı mücadelede Manchester City farklı kazandı.

Ev sahibi ekip ilk 25 dakikada 4 farklı öne geçmeyi başardı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Leicester City 55 ile 65’inci dakikalar arasında bulduğu gollerle skoru 4-3'e getirse de kendine gelen Manchester City yeniden dümene geçti ve maç 6-3 tamamlandı.

Manchester City'nin golerini Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, İlkay Gündoğan, Raheem Sterling (2 penaltı) ve Aymeric Laporte attı.

Leicester City'nin gollerini ise James Maddison, Ademola Lookman ve Kelechi Iheanacho attı.

Bu maç, Premier Lig kurulduğundan beri en çok gol atılan Boxing Day maçı oldu.

Bu sonuçla 47 puana ulaşan Manchester City liderliğini sürdürürken, Leicester City ise 22 puanda kaldı.