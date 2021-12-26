DAİŞ’liler Kerkük’te pusuya düştü
ERBİL (K24)
Irak Medya Güvenlik Ağı’ndan yapılan açıklamada, federal polis güçleri tarafından Kerkük’te DAİŞ mensuplarına pusu kurulduğu belirtildi.
Açıklamada, operasyon bölgesi açıklanmadan polis güçlerinin pusu kurduğu ve 2 DAİŞ mensubunu öldürmeyi başardığı kaydedildi.
Kerkük’te 24 Aralık’ta düzenlenen operasyonda konumlarını DAİŞ’e sağlık hizmeti vermek için kullanan 5 kişi gözaltına alınmıştı.
Irak Güvenlik Ağı’ndan yapılan açıklamada yakalanan kişilerin Sağlık Bakanlığı’ndaki konum ve ilişkilerini DAİŞ mensuplarının tedavileri için kullandıkları kaydedilmişti.