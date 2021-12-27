İBB personelleri hakkında özel teftiş başlatıldı

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada "İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve "PKK ile iltisaklı/irtibatlı" kişilerin Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) referansıyla İBB'ye yerleştirildiği yönündeki iddia ve tespitlerin yer aldığı iddianamenin de bahse konu özel teftişin kapsamında olduğunu açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İmamoğlu daha önce söylediği, "Hak yemem hakkımı da yedirmem" sözlerini tekrarlayarak, "İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem" ifadelerini kullandı.

Suçu olan kişilere karşı sonuna kadar birlikte mücadele etmeyi teklif eden İmamoğlu, "Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek" dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu saatten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu millete emanettir" diye yazdı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A: İSTANBUL'DA BİR ŞEYLERE ZEMİN Mİ OLUŞTURUYORSUN?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Saray'daki şahıs" diye seslendiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve "İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?" diye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı. Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma" dedi.

İBB tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "İçişleri Bakanlığı 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır" denildi.

"Terör bağlantılı" kişilerin kamu kurumlarında iş bulabilmelerinin, İBB'ye ait değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'na ait bir sorun olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında başlayan ve hala devam eden hukuksuz ve devlet ciddiyeti ile örtüşmeyen bu hamleleri kamuoyu takdirine sunarız. Elbet Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği şekilde idare edilecektir çünkü bu kudret milletimizde fazlasıyla mevcuttur."

İBB, 86 bin çalışanının hukuki haklarını sonuna kadar koruyacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM’de yaptığı konuşmada, İBB’de yaklaşık 33 bin kişi alındığını belirterek, “Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80’inin DHKPC, 20’sinin MLKP, ikisinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim” demişti.

Soylu İBB'ye yaklaşık 33 bin kişinin işe alındığını söylediği konuşmasında, "Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" dedi.

Ardından ise Erdoğan 23 Aralık'ta AKP'li belediye başkanlarının katıldığı Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada, CHP'nin kazandığı belediyelerden tek bir kişinin bile işten çıkartılmayacağı yönünde vaatlerde bulunduğunu ancak buna karşın 15 bin kişinin İBB'deki işinin sonlandırıldığını savundu.

Erdoğan konuşmasında, "Bunun yerine de çoğu kim olduğu, ne olduğu belli olmayan bir kısmı terör örgütleri ile iltisaklı çıkan 45 bin kişi belediyeye doldurdular" dedi.