Sağlık

Omicron’da iki yeni belirti

Covid-19'un Omicron varyantı dünya çapında baskın hale gelirken, bu varyantta mide bulantısı ve kusma da dahil olmak üzere farklı semptomlar gözlenebiliyor.
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Omicron
Omicron
dünya Omicron Covid-19 Semptom

HABER MERKEZİ

Coronavirüsün Omicron varyantında, Covid-19'un ateş, baş ağrısı, tat ve koku kaybı gibi klasik semptomları gözlenirken, aynı zamanda geleneksel grip semptomlarına da neden olabiliyor.

İngiltere'nin ZOE Covid izleme uygulamasına göre burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı gibi en yaygın 5 semptom, klasik gripten ayırt edilemiyor.

Ancak, King's College London'da Genetik Epidemiyoloji Profesörü ve ZOE'nin kurucularından Tim Spector, Daily Express'e verdiği demeçte, Omicron ile enfekte olan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma görüldüğünü açıkladı.

Spector, bu semptomların tamamen aşılanmış kişiler tarafından ve ayrıca takviye aşıları olan bazı kişiler tarafından rapor edildiğini de sözlerine ekledi.

ZOE'de yapılan önceki araştırmalarda, Omicron enfeksiyonunun bir belirtisinin de iştahsızlık olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Omicron ve soğuk algınlığı semptomları arasındaki benzerlikler, virüsün yeni türünün öncekilerden daha bulaşıcı ancak önemli ölçüde daha az öldürücü olduğuna dair raporların ortasında geldi.

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