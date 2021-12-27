Uluslararası Koalisyon: Irak’ta muharip gücümüz kalmadı

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Irak Haber Ajansı’nın Uluslararası Koalisyon yetkililerine dayandırdığı haberine göre 9 Aralık itibariyle, ABD ve Koalisyon’a bağlı herhangi bir muharip gücün Irak’ta kalmadığını, bunun da Haziran ayında ABD ile Irak arasında yapılan anlaşma doğrultusunda gerçekleştiği kaydedildi.

Koalisyon yetkilisi, “Irak’tan daha erken de çekilebilirdik. Bu da terörist DAİŞ çeteleriyle mücadele öncülük yapabilecek konuma gelen Peşmerge Güçleri ve Irak güvenlik güçleri sayesinde oldu” dedi.

Irak’ta kalan ABD ve Koalisyon askerlerinin ise Irak güvenlik güçlerine DAİŞ’le mücadelede danışmanlık yapacağı ifade edildi.

ABD muharip güçlerinin Irak’tan çekilmesi süreci, Bağdat ile Washington arasında yapılan Stratejik Diyalog görüşmelerinde şekillenmişti.