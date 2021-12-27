Hemrin Dağları’nda DAİŞ’e bombardıman
ERBİL (K24)
Irak güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamaya göre Irak Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları Diyala vilayeti sınırlarındaki Hemrin Dağları’nda DAİŞ’e yönelik 14 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Bombardımanlarda DAİŞ’in barınak ve sığınakları hedef alındı.
Diyala Operasyonlar Komutanlığı Piyade Güçleri’nin düzenlediği operasyona, L-159 ve F-16 tipi uçakların hava desteği sağladığı kaydedildi.
Hemrin Dağları’nda yıllardır varlık gösteren DAİŞ, zaman zaman sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.