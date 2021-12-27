Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

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Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı.

Dolar korumalı mevduat sisteminin ardında kurlarda yaşanan sert düşüşlerin ardından yeni hafta sert yükselişlerle başladı.

Dolar yeni haftaya yüzdedolar 5.50 yükselişle 11.50 TL'den başlarken, euro yüzde 8 yükselişle 13 TL'nin üstünde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu yaptığı konuşmalarda kur korumalı vadeli mevduat hesabı sisteminin devreye girmesinden beri TL mevduatların 20 milyar liranın üzerinde arttığını ifade etti.