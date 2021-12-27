Politika

Bağdat karıştı: Federal Mahkeme binası kuşatmada

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Haşdi Şabi yanlıları sokağa çıktı, bazı köprü ve yollar kapatıldı.
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Irak Haşdi Şabi Bağdat

ERBİL (K24)

Seçim sonuçlarını protesto için Bağdat’taki Federal Mahkeme binası önünde toplanan Haşdi Şabi yanlılarının binaya girmeye çalıştığı bildirildi.

Kentteki Cumhuriyet Köprüsü ile Yüksek Köprü’nün da ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

K24 Bağdat muhabiri, Irak Federal Mahkemesi’nin kısa süre sonra, seçimin sonuçlarının iptali için Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri tarafından yapılan başvuruyu görüşeceğini aktardı.

Mahkemenin itirazı reddedeceği ve seçim sonuçlarını onaylayacağı yönünde sızan bilgiler, Haşdi Şabi yanlılarını sokağa döktü.

Muhabirimiz, hükümet kurma görüşmeleri için Şii taraflarca kurulan “İşbirliği Çerçevesi” yanlılarının dün gece yaklaşık 300 araçla Bağdat’a girmeye çalıştığını aktardı.

Yaşanan gerginlik nedeniyle güvenlik güçleri bazı ana yolları ulaşıma kapattı.

Haşdi Şabi ve İşbirliği Çerçevesi yanlılarının korunaklı Yeşil Bölge önünde de toplandığı gelen bilgiler arasında.

Güvenlik güçleri ayrıca, mahkeme binası önünde güvenlik şeridi oluşturmuş durumda. Çevrede zırhlı araçların konuşlanması dikkat çekti.

İstihbarat teşkilatına ait 3 insansız hava aracının Federal Mahkeme binası üzerinde gözlem uçuşu yaptığı kaydedildi.

Seçimde büyük bir yenilgiye uğrayan Haşdi Şabi’nin bazı bileşenleri, seçim sonuçlarına karşı çıkıyor.

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