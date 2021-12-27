Bağdat’ta polis çekildi, Irak ordusu devreye girdi

BAĞDAT (K24)

K24 Bağdat muhabiri, hükümet kurumları ile diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge önünde Haşdi Şabi yanlıları ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandığını aktardı.

Göstericiler arasında yaralananların olduğu bildirilirken, toplumsal müdahalelerde görevli polis birliklerinin çekilmesi, ordu güçlerinin devreye girmesi kararı alındı.

Irak Federal Mahkemesi bugün genel seçim sonuçlarına yönelik itirazları karara bağlayacak. Seçim sonuçlarına itiraz eden bazı Şii taraflar ve Haşdi Şabi yanlıları mahkeme binası önünde toplandı, binaya girmeye çalışıyor.

Dün geceden beri Bağdat’ta alarm durumu hakim. Kentin bazı ana yol ve köprüleri trafiğe kapatılmış durumda.