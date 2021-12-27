Politika

Bağdat’ta polis çekildi, Irak ordusu devreye girdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Haşdi Şabi yanlıları ile güvenlik güçleri arasında çıkan gerginlik üzerine polis geri çekildi, olaylara müdahale için ordu devreye girdi.
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Irak Haşdi Şabi Bağdat

BAĞDAT (K24)

K24 Bağdat muhabiri, hükümet kurumları ile diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge önünde Haşdi Şabi yanlıları ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandığını aktardı.

Göstericiler arasında yaralananların olduğu bildirilirken, toplumsal müdahalelerde görevli polis birliklerinin çekilmesi, ordu güçlerinin devreye girmesi kararı alındı.

Irak Federal Mahkemesi bugün genel seçim sonuçlarına yönelik itirazları karara bağlayacak. Seçim sonuçlarına itiraz eden bazı Şii taraflar ve Haşdi Şabi yanlıları mahkeme binası önünde toplandı, binaya girmeye çalışıyor.

Dün geceden beri Bağdat’ta alarm durumu hakim. Kentin bazı ana yol ve köprüleri trafiğe kapatılmış durumda.

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