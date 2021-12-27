Yaşam

Heykeller buz tuttu: Nemrut Dağı ziyarete kapatıldı

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'ndaki heykeller soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Nemrut Dağı
Nemrut Dağı
kürdistan Nemrut Dağı kar yağışı

HABER MERKEZİ

Yaklaşık bir haftadan beri etkili olan soğuk hava kar altındaki Nemrut Dağı’nda etkisini daha fazla gösterdi.

Adıyaman kent merkezinde hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü Nemrut Dağı zirvesinde sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü belirtiliyor.

Zirvedeki heykellerin ve zirveye giden yol üzerindeki direkler tipi nedeniyle buz tuttu ve ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Nemrut Dağı yolu kapandı. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı öğrenilirken, Nemrut Dağı zirvesinde görev yapan görevliler aşağı indi.

Zirveden yaklaşık 4 kilometre aşağıda bekleyen görevliler turistlerin zirveye çıkmasına izin vermiyor. Turistlerin hayatını tehlikeye atmasına müsaade edilmiyor. (Kaynak: İHA)

Nemrut
Nemrut Dağı'nda bulunan heykeller kara gömüldü, buz tuttu
kar
Nemrut Dağı
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv