Politika

Irak Federal Mahkemesi seçim sonuçlarına yönelik itirazları reddetti

Irak Federal Mahkemesi genel seçimlerin sonuçlarının iptaline yönelik yapılan itirazları reddetti.
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Irak Irak Federal Mahkeme seçim

BAĞDAT (K24)

Irak Federal Mahkemesi bugünkü toplantısında, 10 Ekim’de gerçekleştirilen erken genel seçimin sonuçlarının iptali için yapılan tüm itirazları reddetti.

Taraflar, kararla ilgili 3 gün içinde Adalet Konseyi’ne itiraz başvurusunda bulunabilecek.

Mahkeme, Adalet Konseyi’nin seçim sonuçlarıyla ilgili ortaya çıkan sorunları çözmede tam yetkiye sahip olduğunu bildirdi.

Seçim yasası uyarınca, sonuçlarda %5’lik bir sapma varsa oyların elle sayılması gerekiyor.

Genel seçimlerde büyük bir yenilgi alan Haşdi Şabi milis grubunun siyasi temsilcisi olan parti ve koalisyonlar, seçim sonuçlarının iptali için itirazda bulunuyor.

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