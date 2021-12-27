Irak Federal Mahkemesi seçim sonuçlarına yönelik itirazları reddetti

BAĞDAT (K24)

Irak Federal Mahkemesi bugünkü toplantısında, 10 Ekim’de gerçekleştirilen erken genel seçimin sonuçlarının iptali için yapılan tüm itirazları reddetti.

Taraflar, kararla ilgili 3 gün içinde Adalet Konseyi’ne itiraz başvurusunda bulunabilecek.

Mahkeme, Adalet Konseyi’nin seçim sonuçlarıyla ilgili ortaya çıkan sorunları çözmede tam yetkiye sahip olduğunu bildirdi.

Seçim yasası uyarınca, sonuçlarda %5’lik bir sapma varsa oyların elle sayılması gerekiyor.

Genel seçimlerde büyük bir yenilgi alan Haşdi Şabi milis grubunun siyasi temsilcisi olan parti ve koalisyonlar, seçim sonuçlarının iptali için itirazda bulunuyor.