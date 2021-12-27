Irak Federal Mahkemesi seçim sonuçlarını onayladı

BAĞDAT (K24)

Irak Federal Mahkemesi, 10 Ekim’de yapılan genel seçimlerin sonuçlarını onayladı.

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri’nin seçim sonuçlarının iptaline yönelik itirazını değerlendiren Irak Federal Mahkemesi, itirazı reddederek seçim sonuçlarını onayladı.

Ayrıca Federal Mahkeme bugünkü toplantısında, 10 Ekim’de gerçekleştirilen erken genel seçimin sonuçlarının iptali için yapılan tüm itirazları reddetti.

Mahkemede yapılan müzakere oturumunun ardından Irak parlamento seçimlerinin sonuçlarını iptal etme davasının da reddedildiği kaydedildi.

Irak Federal Mahkemesi'nin seçim itirazlarına ilişkin kararı, iki kez ertelenmesinin ardından bugün açıklandı.

Öte yandan, Federal Yüksek Mahkeme, Irak Parlamentosu’nu seçim yasasını değiştirmeye ve oyların yalnızca elle sayım sistemini kabul etmeye çağırdı.

Bunun yanı sıra, İşbirliği Çerçevesi Koalisyonu, mahkemenin kararının ardından bileşenlerini toplantıya davet ederken, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, mahkemenin kararını kabul ettiklerini kaydederek, seçimlerde başarılı olan tarafları tebrik etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan El-Hekim, "Anayasanın ve hukukun üstünlüğüne olan derin inancımıza dayanarak, seçim sürecine ilişkin ciddi gözlemlerimize rağmen, Federal Mahkeme'nin sonuçlara ilişkin kararına bağlılığımızı ifade ediyoruz" dedi.

Irak Federal Mahkemesi'nin nihai kararını açıklamasıyla birlikte, sonuçları reddeden protestocular, Bağdat'ın merkezindeki Yeşil Bölge girişlerinin önünde toplanmaya ve gösteri yapmaya başladı.

Göstericiler Bağdat'taki Yeşil Bölge kapısının yakınında lastikleri yaktı, yolları kapattı ve şehirdeki trafiği tamamen felç etti.