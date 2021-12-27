Xaneqin’de Irak ordusuna pusu: Ölü ve yaralılar var
HABER MERKEZİ
Xaneqin’in Qeretepe kasabasının güneyinde Irak ordusuna kurulan pusuda bombanın patlaması sonucu 1 asker yaşamını yitirirken, 8 asker yaralandı.
K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Qeretepe Sorumlusu Kemal İbrahim, geçtiğimiz dakikalarda Irak ordusu mensuplarına kurulan pusuda 1 askerin yaşamını yitirdiği 8 askerin de yaralandığını bildirdi.
Saldırının Hemrin Gölü’ne yakın bir noktada yaşandığı bildirildi.
İbrahim, bugün aynı noktada yaşanan ayrı bir patlamada 6 askerin daha yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Qeretepe kasabası, Diyala’nın Xaneqin ilçesine bağlı olup, Kürdistani bölgeler arasında yer alıyor.