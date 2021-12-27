Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: 76 vaka, 6 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 6 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 4 bin 481 Covid-19 testi yapılırken, 76 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 211 kişi sağlığına kavuşurken, 6 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 651 bin 92 Covid-19 testi yapılırken, 380 bin 351 kişide virüs görüldü.
Şimdiye kadar 371 bin 387 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 99 kişi yaşamını yitirdi.
1865 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.