Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: 76 vaka, 6 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 6 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 481 Covid-19 testi yapılırken, 76 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 211 kişi sağlığına kavuşurken, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 651 bin 92 Covid-19 testi yapılırken, 380 bin 351 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 371 bin 387 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 99 kişi yaşamını yitirdi.

1865 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.