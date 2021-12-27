Amiri: Federal Mahkeme’nin kararına bağlıyız

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Irak’ta Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin seçim sonuçlarını onaylama kararına bağlı olduklarını açıkladı.

Amiri’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, anayasa ve yasalara bağlılıklarının yanı sıra Irak’ın siyasi ve güvenlik istikrarı ve siyesi sürecin demokratik sistem ve sandık süreciyle el değiştirmesine inandıklarından dolayı Federal Mahkeme’nin kararlarına bağlı olacakları belirtildi.

Seçimlerde çok sayıda hile ve sahtekarlığın olduğunu ve bunların mahkemeye sunulduğunun kaydedildiği açıklamada, söz konusu hile delillerinin başka bir ülkede anayasa mahkemesine sunulması durumunda seçimlerin iptal edileceği ifade edildi.

Federal Mahkeme’ye yönelik iç ve dış tehditlerin varlığına dikkat çekilen açıklamada, mahkemenin kararına bağlı kalınacağının altı çizildi.

Bugün Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri’nin seçim sonuçlarının iptaline yönelik itirazını değerlendiren Irak Federal Mahkemesi, itirazı reddederek seçim sonuçlarını onayladı.