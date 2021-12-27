Politika

İran destekli milislere karşı takviye birlik gönderildi

Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Şebve ilinde Husilerin ele geçirdiği ilçeleri yeniden kontrol altına almak için takviye birlik gönderildiğini duyurdu.
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ortadoğu Yemen İç savaş Husiler İran destekli milisler

HABER MERKEZİ

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarına ait siteden yapılan yazılı açıklamada, gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Amalika Tugayı'ndan bir grup Hudeyde ilinin batı kıyısından Şebve'ye, özellikle de güney kesiminde bulunan ilçelere hareket etti" ifadelerine yer verildi.

Bu hamlenin, eylül ayında Şebve'de Husi milislerin eline geçen ilçelerin (Beyhan, Asilan ve Ayn) kurtarılmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Yoldan onlarca zırhlı, askeri ve personel taşıyan aracın geçtiği, askeri güçlerin Ebyen'e geçişine kadar trafiğin akışına izin verilmediği bilgisi paylaşıldı.

İran destekli Husiler, 17 Ekim'de Şebve ilinde Asilan, Beyhan ve Ayn ile Marib ilinde Harib ve Abdiyye olmak üzere 5 ilçenin tamamının kontrolünü ele geçirmişti.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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