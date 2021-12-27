Politika

KDP’den Federal Mahkeme’nin kararıyla ilgili açıklama

KDP, Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin seçim sonuçlarını onaylama kararını olumlu bulduklarını ve süreci takip edeceklerini bildirdi.
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kürdistan KDP Irak Seçimleri 2021 Irak

ERBİL (K24)

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri’nin seçim sonuçlarının iptaline yönelik itirazını değerlendiren Irak Federal Mahkemesi, itirazı reddederek seçim sonuçlarını onayladı.

Ayrıca Federal Mahkeme bugünkü toplantısında, 10 Ekim’de gerçekleştirilen erken genel seçimin sonuçlarının iptali için yapılan tüm itirazları reddetti.

Mahkemede yapılan müzakere oturumunun ardından Irak parlamento seçimlerinin sonuçlarını iptal etme davasının da reddedildiği kaydedildi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu, Federal Mahkeme’nin kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, “KDP, Federal Mahkeme’nin Irak’ta 10 Ekim 2021’de gerçekleştirilen erken parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını onaylama kararını olumlu karşılıyor” denildi.

KDP ayrıca yeni kabine oluşturulması için atılacak adımları takip edeceklerini bildirdi.

Açıklamada, haksız yere iki sandalyelerinin ellerinden alındığı hatırlatılarak, bu konunun da takipçisi olacakları vurgulandı.

Irak Federal Mahkemesi'nin nihai kararını açıklamasıyla birlikte, sonuçları reddeden protestocular, Bağdat'ın merkezindeki Yeşil Bölge girişlerinin önünde toplanmaya ve gösteri yapmaya başladı.

Göstericiler Bağdat'taki Yeşil Bölge kapısının yakınında lastikleri yaktı, yolları kapattı ve şehirdeki trafiği tamamen felç etti.

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