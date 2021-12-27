Sadr: Ulusal çoğunluk hükümetinin kurulması için acele edeceğiz

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Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ulusal çoğunluk hükümetinin kurulması için acele edeceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Federal Mahkeme, Birleşmiş Milletler Irak Temsilciliği ve seçimlerin başarılı bir şekilde sonuçlanması için çalışan tüm kesimlere teşekkür etti.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin seçim sonuçlarını onaylamasın memnuniyet duyduğunu kaydeden Sadr, ulusal barış ve istikrarı koruyacaklarını ve bunun herkesin omuzlarındaki bir emanet olduğunu belirtti.

Doğulu ve Batılı olmayan ulusal çoğunluk hükümetinin kurulması için acele edeceklerini vurgulayan Sadr, kurulacak hükümetin halka istikrar ve hizmet sunacağını bildirdi.

FEDERAL MAHKEME SEÇİM SONUÇLARINI ONAYLADI

Irak haber ajansı INA'ya göre, Irak Yüksek Federal Mahkemesi bugün düzenlenen oturumda seçim sonuçlarına ilişkin nihai kararını verdi.

Buna göre, seçim sonuçları onaylanarak kesin hale geldi.

Irak anayasasına göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yeni Meclis'i seçim sonuçlarının onaylanmasından itibaren 15 gün içinde toplantıya çağırması gerekiyor.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi gün içinde genel seçimlerin iptali için yapılan başvuruyu reddetmişti.

Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçim sonuçlarının iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Irak’ta 10 Ekim’de düzenlenen erken genel seçimlerde milletvekili sayısı 47'den 17'ye düşen Fetih Koalisyonu, seçimlerde “hile” yapıldığını iddia ediyordu.