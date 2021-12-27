Selahaddin’de DAİŞ saldırısı: 3 ölü, 4 yaralı

ERBİL (K24)

Bir güvenlik kaynağı, DAİŞ mensuplarının Irak’ın Selahaddin vilayetine bağlı Beci bölgesinde Irak Federal Polis gücüne ait konvoya saldırdığını belirtti.

DAİŞ saldırısında 3 polisin hayatını kaybettiği, 4 polisin de yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca bugün Xaneqin’in Qeretepe kasabasının güneyinde Irak ordusuna kurulan pusuda bombanın patlaması sonucu 1 asker yaşamını yitirirken, 8 asker yaralanmıştı.

HEMRİN DAĞLARI’NDA DAİŞ’E OPERASYON

Öte yandan Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak terörle mücadele gücünün Diyala kentinin Hemrin Dağları’nda terör örgütü DAİŞ’e yönelik operasyon başlattığı duyuruldu.

Operasyon sırasında güvenlik güçleri ile DAİŞ mensupları arasında çatışma çıktığı belirtilen açıklamada, 2 teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, operasyon sırasında yaklaşık üç gün önce teröristler tarafından kaçırılan ve daha sonra öldürülen bir vatandaşın cesedine rastlandığı kaydedildi.

Operasyonların devam edeceği aktarılan açıklamada, bölgede DAİŞ’e ait çok sayıda silah, bomba ve hayat malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Irak'ın DAİŞ'ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.