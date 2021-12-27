Kültür-Sanat

‘Kürt Meşhurları Tarihi’nin ikinci cildi yayınladı

Tarihçi-yazar Baba Merdûx Rûhanî’nin Farsça yazdığı ‘Kürt Meşhurları Tarihi’nin 2. cildi Hîvda İletişim tarafından basıldı.
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kürdistan Kürt tarihi Baba Merdûx Rûhanî Rojhilat

HABER MERKEZİ

Çevirmenliğini Kenan Subaşı’nın yaptığı eserin 2. cildi 551 sayfadan oluşuyor.

Kürt tarihinde önemli bir yere sahip olan âlim, arif, edip ve şairlerin biyografilerinin ve eserlerinden belli başlı şiir ve nesir örneklerinin tanıtıldığı “Kürt Meşhurları Tarihi”nin ikinci cildi Türkçe alanında kaynak bir eser niteliğinde.

Baba Merdûx Rûhanî, yarım asır süren bir çalışmanın ürünü olan Kürt Meşhurları Tarihi adlı eseri okuruna sunuyor.

BABA MERDÛX RÛHANÎ KİMDİR?

Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Baba Merdûx Rûhanî, 1923’te Sine kentinin Kamyaran ilçesine bağlı Kaşterê köyünde dünyaya geldi. Rûhanî ilk eğitimini babasının yanında aldı. İlerleyen yılarda ise dönemin önemli alim ve hocalarının yanında eğitimine devam etti.

Fıkıh, tefsir, bilim ve matematik alanında önemli bir şahsiyet olan Baba Merdûx Rûhanî, Kürt Meşhurları Tarihi (Tarîxî Meşahirî Kurd) adlı eserini Farsça yazdı.

Kansere yakalanan Rûhanî, 1989 yılında İran’ın başkenti Tahran’da hayatını kaybetti.

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