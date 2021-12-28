Irak Hizbullahı’ndan yeni hükümeti boykot etme kararı

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Ketayib Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, ekim ayındaki genel seçimlere işaret edilerek, "Irak halkının haklarına el koyanlar, Siyonist (İsrail)-ABD-Suudi Arabistan ittifakından destek alıyordu" iddiasında bulunuldu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun seçim sürecinin tüm aşamaları boyunca söz konusu ittifakın istismarına maruz kaldığı öne sürülen açıklamada, "Irak yargısı da ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Plasschaert başta olmak üzere aynı tarafların şantaj, tehdit ve baskılarına maruz kaldı" denildi.

Açıklamada, yeni kurulacak hükümette yer almayacakları ancak haklarını savunmaya devam edecekleri ifade edildi.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimleri, açıklanan ilk sonuçlara göre Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grup kazanmış, Sadr dışındaki Şii partiler sonuçlara itiraz ederek farklı illerde bazı sandıklardaki oyların yeniden elle sayımını talep etmişti.

Yüksek Seçim Komisyonu da bu itirazlar üzerine bazı illerdeki oyların yeniden elle sayılmasına karar vermiş ve elle sayım işlemi tamamlanmıştı.

Ayrıca, dün Irak Federal Mahkemesi, Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri’nin seçim sonuçlarının iptaline yönelik itirazını reddederek seçim sonuçlarını onaylamıştı.