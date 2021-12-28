Spor

Cavani, Manchester United’ı yenilmekten kurtardı

Premier Lig'de küme düşme hattındaki Newcastle United'a konuk olan Manchester United, Edinson Cavani'nin golüyle 1-1 berabere kaldı.
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avrupa Manchester United Newcastle United Premier Lig

HABER MERKEZİ

Premier Lig'de Manchester United küme düşme hattındaki Newcastle United'a konuk oldu.

St James Park'ta maça Newcastle United golle başladı. Eddie Howe'un öğrencileri 7’nci dakikada takımın yıldızı Allan Saint-Maximin ile 1-0 öne geçti.

İlk yarısı tek golle biten maçın ikinci yarısında Edinson Cavani, Mason Greenwood'un yerine oyuna girdi. 71’inci dakikada Uruguaylı yıldız sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Manchester United, forma şansı bulmakta zorlanan ve adı transfer haberlerine karışan Cavani'nin golüyle bir puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan Newcastle United takımın iki yıldızı Callum Wilson ve Saint-Maximin'i sakatlığa kurban verdi. Her iki futbolcu da maçı tamamlayamadı.

Bu sonucun ardından Manchester United 28 puana yükselirken Newcastle United ise 11 puana ulaştı.

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