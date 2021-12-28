Cavani, Manchester United’ı yenilmekten kurtardı

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Premier Lig'de Manchester United küme düşme hattındaki Newcastle United'a konuk oldu.

St James Park'ta maça Newcastle United golle başladı. Eddie Howe'un öğrencileri 7’nci dakikada takımın yıldızı Allan Saint-Maximin ile 1-0 öne geçti.

İlk yarısı tek golle biten maçın ikinci yarısında Edinson Cavani, Mason Greenwood'un yerine oyuna girdi. 71’inci dakikada Uruguaylı yıldız sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Manchester United, forma şansı bulmakta zorlanan ve adı transfer haberlerine karışan Cavani'nin golüyle bir puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan Newcastle United takımın iki yıldızı Callum Wilson ve Saint-Maximin'i sakatlığa kurban verdi. Her iki futbolcu da maçı tamamlayamadı.

Bu sonucun ardından Manchester United 28 puana yükselirken Newcastle United ise 11 puana ulaştı.