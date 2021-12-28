Politika

Şam: İsrail Lazkiye limanını hedef aldı

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in ülkenin Lazkiye kentindeki limanı füzelerle hedef aldığı ve hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.
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suriye israil Suriye Lazkiye Limanı

HABER MERKEZİ

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi.

Ajans, saldırı neticesinde çok sayıda konteynerin yandığı bilgisini paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlara göre saldırının gerçekleştirildiği bölgede büyük çaplı patlamalar ve yangın meydana geldi.

Şam FM, saldırı anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.

Füzelerin hedefinde silah depolarının olduğu iddia ediliyor.

Bazı sosyal medya hesapları, saldırıda seyir füzelerinin kullanıldığını öne sürdü.

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