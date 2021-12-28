Sağlık

Fransa Omicron varyantına karşı tedbirleri sıkılaştırdı

Fransa, 23 Aralık'ta salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısının kaydedilmesinin ardından, yeni tip coronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantının yayılmasını durdurmak için ek önlemler aldı.
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HABER MERKEZİ

Başbakan Jean Castex ve Sağlık Bakanı Oliver Veran'ın duyurduğu yeni önlemlere göre, etkinliklere katılımlar, iç mekanlarda 2 bin ve dış mekanlarda 5 bin kişi ile sınırlandırılacak.

Spor arenalarında, sinema, konser gibi kültürel etkinliklerde ve toplu ulaşımda yeme-içme yasaklanacak, bar ve kafelerde gıda maddelerinin tüketimi ayakta değil, sadece oturarak yapılabilecek.

Şehir merkezinde maske kullanımı zorunlu olacak, mümkün olan herkes haftanın en az 3 günü evden çalışacak.

28 Aralık'tan itibaren ikinci doz aşısının üzerinden 3 ay geçen herkes hatırlatıcı dozu alabilecek, iki aşı arasındaki süre en fazla 4 ay olacak.

Bugünden itibaren geçerli olacak tedbirler, 3 hafta sürecek.

Covid-19 test sonucu pozitif çıkanlar ve temaslılar için karantina süresi, "haftanın sonu" itibarıyla sınırlandırılacak.

23 Aralık, Fransa’da 91 bin 608 ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının tespit edildiği gün olmuştu.

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