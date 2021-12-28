Suriye Dışişleri Bakanı: DSG ile anlaşmamıza ABD engel

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad El Suriye ve El İhbariye kanallarına verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mikdad, Astana süreci ile Soçi anlaşmasının olumlu geçtiğini fakat Türkiye’nin engel çıkardığını belirtti.

Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) görüşmelere ilişkin Mikdad, “DSG ile olan sorunumuz, onlarla bir şey üzerine anlaşabilmemizdir. Ancak ABD’nin işgali buna karşı ise onlar da bunu reddediyor” dedi.

DSG’nin sırtını ABD’ye dayandırdığını ifade eden Mikdad, “Arkasında kim olursa olsun, hiçbir ayrılıkçı proje Suriye'de başarılı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Rojava’nın Haseke kentinde bulunan Hol Kampı’ndaki mülteci sorunlarına ilişkin de konuşan Mikdad, Avrupa ülkelerine vatandaşlarını teslim almaları çağrısında bulundu.

Suriye’ye yönelik yaptırımlar hakkında da konuşan Mikdad, “ABD ve Batılı ülkelerin Suriye halkına uyguladığı ekonomik yaptırımlar yasa dışıdır” dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamaları, DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed’ın bu ayın 19'unda Rusya’nın Rojava’daki Özerk Yönetim ile Suriye rejimi arasındaki arabuluculuk girişimlerinin başarısız olduğunu açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

İlham Ahmed ayrıca, Suriye rejiminin diyaloğu reddettiğini ve krizi uzatmak istediğini söylemişti.