Kürt partilerinden Roboski Katliamı mesajı

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Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu (Roboski) köyünde 34 kişinin TSK’ya ait savaş uçaklarıyla bombalanarak yaşamını yitirmesinin üzerinden 10 yıl geçti.

PAK, KKP ve Azadi Hareketi Roboski’nin 10’uncu yıldönümünde birer yazılı açıklama yaptı.

PAK, tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Türkiye devletinin göz göre göre gerçekleştirdiği Roboski Katliamı’nın üzerinden 10 yıl geçti. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’nın ‘görev gereklerini yerine getirirken kaçınılmaz hataya düştükleri’ yönündeki kararına karşın bu katliam hala faali meçhul bırakılmıştır. Türkiye devleti, Roboski için ‘Hakkında kamu davası açılmasını gerektiren sebep yoktur’ demektedir. İnanıyoruz ki Türkiye devletinin hakkında ‘kamu davası’ açmaya bile gerek duymadığı bu katliamın failleri bir gün yargılanacak ve sorumlular gereken cezayı görecekleridir. 28 Aralık 2011 gecesi TSK’nın gerçekleştirdiği bu katliamı kınıyoruz. Bu katliam unutulmadı, unutulmayacaktır. Roboski şehitleri şahsında bütün şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyor, ruhları şad, mekanları cennet olsun diyoruz.”

KKP: ROBOSKİ KATLİAMI BİR MESAJDI

KKP de açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu katliamı ve siyasetini lanetliyoruz. Devlet bu saldırı ile Kürdistan’ın dört parçasındaki halkımıza ve Kürt siyasetine açık bir mesaj verdi. Devletin savaş uçaklarıyla Kürt halkına verdiği mesaj şuydu: ‘Biz tank top ve savaş uçaklarımızla her daim tepenizdeyiz. Hiçbir Kürdistan parçasında sizin hak ve statü sahibi olmanızı kabul etmeyiz.’ Devletin mesajını Kürdistan’ın üç parçasının birleştiği yerden yani Roboski’den vermesi de anlamlıdır. Roboski Katliamı’nın devletin uçakları tarafından bombalandığı açık. Yani hangi pilotların kullandığı uçaklar tarafından ve hangi saatte katliamın yapıldığı açık seçik belli. Ki iktidar da bunu kabul ediyor. Peki, katliam üzerinden 10 yıl geçti yargılanan var mı? Ceza alan oldu mu? Yok. Neden? Çünkü mesele Kürt ve Kürdistan meselesi olunca kanun, adalet kalmaz. Devlet kendi kanunlarını çiğner ve defalarca çiğnemiştir. Roboski’de 10 yıldan beri yaşanan budur. Aileler ve Kürt halkı, faili belli katliamı yapan ve emir verenlerin yargılanmasını istiyor. Ve bu gerçekleşinceye kadar mücadelesini sürdürecektir. Halkımız ulusal özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürürken Roboski Katliamı’nın sorumlularının yargılanmasının da peşini bırakmayacak.

AZADİ: KATLİAM 'FAİLİ MEÇHUL'LER DOSYASINDA

Azadi Hareketi ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Roboski Katliamı’nın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, katliam emrini veren ve uygulayanlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayarak, açılan soruşturmaların üstünün örtüldüğü ve 'faili meçhul'ler dosyasına yeni bir dosya daha dahil eklendiği görülmektedir. ‘Roboskî Katliamı, Kürdistan’da gerçekleştirilen Halepçe, Dersim, Zîlan, 33 Kurşun ve hendek katliamları niteliğindedir.’ Bu katliamlar arasında hiçbir fark yok. Hepsi de Kürdistan'da ve Kürtlere karşı yapılmıştır.”

Açıklamanın devamında, “Bütün bu uygulamaların bir devlet politikası olarak, Kürt halkına boyun eğdirmek, sindirmek, asimile, tasfiye ve yok etme amaçlı olduğu aşikardır. Ancak dünya tarihinde hiçbir halk bu uygulamalar sonucu yok edilebilmiş değildir. Bizim çağrımız şudur: Devlet aklının tek tipçi, ayrıştırıcı, ötekileştirici, kayırıcı söylemler ve katliamlar yerine özgürlükçü, çoğulcu, eşitlikçi, barışçı, birleştirici bir model geliştirilmelidir” denildi.